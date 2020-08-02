Metaratings: Мирзов отправится в аренду в "Тамбов"

Хавбек "Спартака" Резиуан Мирзов продолжит карьеру в "Тамбове".

Как сообщает Metaratings, игрок получает 800 тысяч евро за сезон. Во время аренды "Тамбов" будет платить футболисту 300 тысяч, а "Спартак" - 500 тысяч.

Мирзов перебрался в "Спартак" в 2019 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

В минувшем сезоне Мирзов провел 26 игр, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

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