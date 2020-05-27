Metaratings: наставник "Спартака" Тедеско нарушил карантин

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Metaratings: наставник "Спартака" Тедеско нарушил карантин

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не отсидел 14-дневный карантин и приступил к тренировкам московского клуба. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Напомним, несколько дней назад специалист вернулся из Европы и должен был самоизолироваться на две недели, однако генерального директора "Спартака" Томас Цорн позволил тренеру вернуться на базу.

По информации источника, в прошлые выходные у Тедеско возник конфликт с хавбеком Аязом Гулиевым.

Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.

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