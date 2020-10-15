Metaratings.ru: "Динамо" может приобрести экс-игрока "МЮ" Варелу

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Metaratings.ru: "Динамо" может приобрести экс-игрока "МЮ" Варелу

Экс-игрок "МЮ" Гильермо Варела может стать игроком российского клуба. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, "Динамо" интересуется 27-летним игроком, который может перейти в команду на правах аренды с опцией выкупа.

Варела выступал в манкунианском клубе с 2013 по 3017 год. За основную команду футболист сыграл всего 11 матчей.

В активе Варелы 5 матчей за сборную Уругвая. 

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