Metaratings.ru: Кокорин в летнее трансферное окно может перейти в "Локомотив"

"Локомотив" намерен приобрести форварда "Зенита" Александра Кокорина, передает Metaratings.ru.

По данным источника, "железнодорожники" уже договорились с футболистом о контракте. Трансфер должен состояться летом 2020 года.

"Локомотив" готов подписать контракт с 29-летним Кокориным до 2023 года. За три года футболист получит 10 миллионов евро.

На данный момент форвард выступает в "Сочи" на правах аренды.

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