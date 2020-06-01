Metaratings.ru: "Сельта" готова продлить контракт со Смоловым
Нападающий "Сельты" Федор Смолов, скорее всего, продлит контракт с испанским клубом. Об этом информирует Metaratings.ru.
По данным источника, в скором времени клуб отправит запрос с просьбой продлить аренду 30-летнего форварда до конца июля 2020 года. Нынешний контракт Смолова истекает 30 июня. Но из-за пандемии коронавируса оставшиеся матчи сезона ла Лиги пройдут в июле. Смолов намерен остаться в "Сельте" до конца розыгрыша.
Отметим, что испанский клуб может выкупить трансфер россиянина за 5-6 миллионов евро.
Смолов выступает за "Сельту" с января на правах аренды. За это время он забил 1 гол в 4 матчах.
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|20
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