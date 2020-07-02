Metaratings.ru: "Сочи" нужно заплатить 40 млн рублей для участия Кокорина в матче с "Зенитом"

"Сочи" необходимо будет заплатить за участие форварда Александра Кокорина в матче 27-го тура РПЛ с "Зенитом" 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Данная сумма прописана в контракте футболиста, который действует до фактического завершения нынешнего сезона РПЛ.

Ранее сообщалось, что сочинцам нужно заплатить 25 миллионов евро за арендованного игрока.

Матч "Зенит" - "Сочи" состоится 8 июля на "Газпром Арене". Окончательное решение по Кокорину станет известно 4 июля.

В текущем сезон футболист провел 7 матчей за "Сочи", забив 7 голов и сделав 1 ассист.

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