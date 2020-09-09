Metaratings.ru: "Спартак" не планирует расставаться с Кокориным
Московский "Спартак" не планирует расставаться с форвардом Александром Кокориным, сообщает Metaratings.ru.
"Удержать нападающего в "Спартаке" хочет лично гендиректор клуба Шамиль Газизов, рассчитывающий на то, что команде удастся составить конкуренцию "Зениту" и удержать текущее первое место в турнирной таблице РПЛ", - сообщает источник.
Ранее сообщалось, что 29-летним игроком интересуется "Рома". Также в СМИ писали, что "Спартак" отпустит Кокорина за 6 миллионов евро.
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|26
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|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
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|27
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|8
|Хеллас Верона
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|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
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|Кальяри
|26
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|Фиорентина
|27
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|26
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|15
|Торино
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|Сампдория
|26
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|17
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|26
|25
|18
|Лечче
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|СПАЛ
|26
|18
|20
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|17