Metaratings.ru: "Спартак" не планирует расставаться с Кокориным

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Metaratings.ru: "Спартак" не планирует расставаться с Кокориным

Московский "Спартак" не планирует расставаться с форвардом Александром Кокориным, сообщает Metaratings.ru.

"Удержать нападающего в "Спартаке" хочет лично гендиректор клуба Шамиль Газизов, рассчитывающий на то, что команде удастся составить конкуренцию "Зениту" и удержать текущее первое место в турнирной таблице РПЛ", - сообщает источник.

Ранее сообщалось, что 29-летним игроком интересуется "Рома". Также в СМИ писали, что "Спартак" отпустит Кокорина за 6 миллионов евро.

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Главные новости дня: 8 сентября

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