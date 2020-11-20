Metaratings: Сафонов сдал отрицательный тест на коронавирус

Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов не заражен коронавирусом. Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, повторный тест игрока на COVID-19 показал отрицательный результат.

Ранее 21-летний вратарь сдал сомнительный тест на коронавирус после матча со сборной Турции (2:3).

Футболист вернулся в Россию, в расположение "Краснодара" и готовится к матчам РПЛ и Лиги чемпионов.

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