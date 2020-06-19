Metaratings: "Сельта" готова выкупить Смолова, но при одном условии

"Сельта" уведомила "Локомотив" о готовности выкупить права на форварда Федора Смолова.

Как сообщает Metaratings, "Сельта" предлагает за футболиста 6 миллионов евро плюс два миллиона в виде бонусов.

Однако испанский клуб выкупит Смолова только в том случае, если им удастся сохранить прописку в Примере. После 29 туров "Сельта" идет на 17-м месте. От зоны вылета их отделяет два очка.

Смолов провел за "Сельту" 8 матчей и отметился одним голом в матче с "Реалом".

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