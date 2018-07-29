"Метц" арендовал хавбека "Челси"

"Метц" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Челси" Викторьена Ангбана.

Французский клуб арендовал 21-летнего ивуарийца на один сезон. Другие детали сделки неизвестны.

Ангбан выступает за "Челси" с 2015 года, сдавался в аренду "Сент-Труйдену", "Гранаде" и "Васланд-Беверену".

Не пропустите: Азар может стать новым капитаном "Челси". | http://soccernews.ru