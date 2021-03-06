"Метц" и "Монпелье" вышли в 1/8 финала Кубка Франции
Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Франции.
"Ред Стар" - "Ланс" 3:2
Голы: Ба, 21 - 1:0, Медина, 29 - 1:1, Дукуре, 49 - 1:2, Мишель, 83 - 2:2, Дзабана, 90 - 3:2
"Алес" - "Монпелье" 1:2
Голы: Ферри, 12 - 0:1, Эль-Баккал, 22 - 1:1, Лаборд, 85 - 1:2
"Валансьен" - "Метц" 0:4
Голы: Сантонз (пен), 7 - 0:1, Амброз (пен), 34 - 0:2, Вагнер, 61 - 0:3, Сарр, 89 - 0:4
"Ле-Пюи" - "Лорьян" 1:0
Гол: Жозеф, 61 - 1:0
Читайте также: Неделя дерби: Der Klassiker, "Сити" против "Юнайтед", разборки Мадрида. Анонсируем главные поединки выходных. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 6 марта
-
ПСЖ разгромил "Брест" и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
-
"Лестер" вырвал победу над "Брайтоном" и вышел на второе место АПЛ
-
"Барселона" на классе разобралась с "Осасуной"
-
Дубль Мораты помог "Ювентусу" обыграть "Лацио"
-
"Манчестер Сити" интересуется хавбеком "Ювентуса"
-
Лёв может вернуть Мюллера, Хуммельса и Боатенга в сборную Германии
-
Анчелотти сделал выбор между Месси и Роналду
-
"Пидорас судья оторвал голову": Президент "Олимпика" обматерил главу комитета арбитров после матча с "Шахтером"
-
"Боруссия" теряет Холанда
-
Определился фаворит в борьбе за Доннарумму
-
"Лион" прошел в 1/8 финала Кубка Франции, разгромив "Сошо"
-
"Кадис" минимально обыграл "Эйбар"
-
"Астон Вилла" сыграла вничью с "Вулверхэмптоном"
-
1
Хет-трик Левандовски помог "Баварии" вырвать победу над дортмундской "Боруссией"
-
Холанд забил 100 голов за 146 матчей. Быстрее, чем Мбаппе, Месси, Роналду и Ибрагимович
-
"Специя" сыграла вничью с "Беневенто", "Удинезе" был сильнее "Сассуоло"
-
Роналду - лучший футболист "Ювентуса" в феврале
-
РПЛ представила календарь оставшихся туров
-
"Метц" и "Монпелье" вышли в 1/8 финала Кубка Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13