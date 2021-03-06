"Метц" и "Монпелье" вышли в 1/8 финала Кубка Франции

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"Метц" и "Монпелье" вышли в 1/8 финала Кубка Франции

Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Франции.

"Ред Стар" - "Ланс" 3:2

Голы: Ба, 21 - 1:0, Медина, 29 - 1:1, Дукуре, 49 - 1:2, Мишель, 83 - 2:2, Дзабана, 90 - 3:2


"Алес" - "Монпелье" 1:2

Голы: Ферри, 12 - 0:1, Эль-Баккал, 22 - 1:1, Лаборд, 85 - 1:2


"Валансьен" - "Метц" 0:4

Голы: Сантонз (пен), 7 - 0:1, Амброз (пен), 34 - 0:2, Вагнер, 61 - 0:3, Сарр, 89 - 0:4    


"Ле-Пюи" - "Лорьян" 1:0

Гол: Жозеф, 61 - 1:0

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