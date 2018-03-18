"Метц" и "Нант" разошлись миром

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Метц" сыграл вничью с "Нантом". Оба мяча были забиты в первом тайме. Счет открыл Нолан Ру, но вскоре положение уравнял Валентен Ронжье. После этого матча "Нант" занимает шестое место в Лиге 1, "Метц" остался на последней, 20-й позиции.

"Метц" – "Нант" - 1:1 (1:1)

Голы: Ру, 12 - 1:0, Ронжье, 23 - 1:1

"Метц": Кавасима, Дианье (Селимович, 54), Балиу, Ривьере, Ньяхате, Доссеви, Поблете, Коад, Миличевич (Молле, 61), Ньян (Ривьер, 78), Ру.

"Нант": Тэтэрушану, Диего Карлос, Лукас Лима, Дюбуа, Паллуа, Крхин, Туре (Нгом, 56), Ронжье (Мутуссами, 87), Томассон, Эль-Ганасси (Бамму, 72), Сала.

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