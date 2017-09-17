"Метц" и "Ницца" одержали минимальные победы

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"Метц" и "Ницца" одержали минимальные победыВ рамках 6-го тура французской Лиги 1 "Метц" на выезде обыграл "Анжер", а "Ницца" также в гостях - "Ренн".

"Анжер" - "Метц" - 0:1

Гол: Ру, 55 - 0:1.

"Ренн" - "Ницца" - 0:1

Гол: Балотелли, 79 - 0:1.

"Ренн": Кубек, Траоре, Гнаньон, Бенсебаини, Баал, Буриго, Прцич, Андре (Ли, 86), Амальфитано (Мауасса, 77), Хазри (Мубеле, 60), Сарр.

"Ницца": Кардиналь, Суке, Марлон, Данте, Жайе, Сен-Максимен (Уолтер, 90+1), Козьелло, Сери (Менди, 71), Леес-Мелу, Плеа, Балотелли (Ганаго, 83).

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