"Метц" и "Сент-Этьен" поделили очки в 12-м туре Лиги 1

Теги метцсент-этьен

"Метц" и "Сент-Этьен" поделили очки в 12-м туре Лиги 1

Фото твиттер Лиги 1

В рамках 12-го тура чемпионата Франции "Метц" дома сыграл вничью с "Сент-Этьеном" со счётом 1:1.

Команды обменялись голами ещё в первой четверти матча - отличились Фарид Булая и Вахби Хазри.

"Метц" – "Сент-Этьен" - 1:1

Голы: 1:0 – 9 Булая, 1:1 – 16 Хазри.

"Метц": Укиджа, Сантонз, Жемерсон, Бронн, Куяте, Делен, Булая, Маига (Пажо, 40), Ндорам (Басси, 76), де Превиль (Сарр, 60), Ньян (Нгетте, 76).

"Сент-Этьен": Грин, Колодзейчак, Соу, Масон (Силва, 46), Будебуз (Аушиш, 89), Неу Нупа (Муэффек, 7), Юссуф, Гурна-Дуат, Камара, Хазри (Буанга, 90), Норден (Амума, 67).

Поделив очки, "Метц" и "Сент-Этьен" остались в зоне вылета. Хозяева занимают 18-е место в турнирной таблице Лиги 1, а гости - 20-е.

Не пропустите: Месси и Вейналдум - худшие игроки матча ПСЖ - "Лилль" по версии L’Equipe. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов