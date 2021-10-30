"Метц" и "Сент-Этьен" поделили очки в 12-м туре Лиги 1

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В рамках 12-го тура чемпионата Франции "Метц" дома сыграл вничью с "Сент-Этьеном" со счётом 1:1.

Команды обменялись голами ещё в первой четверти матча - отличились Фарид Булая и Вахби Хазри.

"Метц" – "Сент-Этьен" - 1:1

Голы: 1:0 – 9 Булая, 1:1 – 16 Хазри.

"Метц": Укиджа, Сантонз, Жемерсон, Бронн, Куяте, Делен, Булая, Маига (Пажо, 40), Ндорам (Басси, 76), де Превиль (Сарр, 60), Ньян (Нгетте, 76).

"Сент-Этьен": Грин, Колодзейчак, Соу, Масон (Силва, 46), Будебуз (Аушиш, 89), Неу Нупа (Муэффек, 7), Юссуф, Гурна-Дуат, Камара, Хазри (Буанга, 90), Норден (Амума, 67).

Поделив очки, "Метц" и "Сент-Этьен" остались в зоне вылета. Хозяева занимают 18-е место в турнирной таблице Лиги 1, а гости - 20-е.

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