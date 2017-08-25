"Метц" купил нападающего "Ньюкасла"

Форвард "Ньюкасла" Эмманюэль Ривьер стал игроком "Метца", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. 27-летний футболист заключил с "мессинцами" контракт до лета 2019 года.

Ривьер выступал за "Ньюкасл" с 2014 года, сыграл 31 матч и забил 3 гола. Сдавался в аренду "Осасуне".

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