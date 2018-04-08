"Метц" - "Лион" - 0:5 (обзор)

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"Метц" - "Лион" - 0:5 (обзор)Смотрите видеообзор матча 32-го тура французской Лиги 1, в котором "Лион" в гостях нанес разгромное поражение "Метцу".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 32 84
2 Монако 32 70
3 Лион 32 63
4 Марсель 32 63
5 Ренн 32 47
6 Монпелье 32 46
7 Ницца 32 46
8 Нант 32 44
9 Сент-Этьен 32 43
10 Генгам 32 41
11 Дижон 32 41
12 Бордо 32 40
13 Амьен 32 37
14 Анжер 32 36
15 ФК Кан 32 35
16 Страсбур 32 34
17 Тулуза 32 30
18 Труа 32 29
19 Лилль 32 28
20 Метц 32 22
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