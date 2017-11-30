"Метц" - "Марсель" - 0:3 (обзор)

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"Метц" - "Марсель" - 0:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча 15-го тура французской Лиги 1, в котором "Марсель" в гостях разгромил "Метц".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 15 41
2 Марсель 15 31
3 Лион 15 29
4 Монако 15 29
5 Нант 15 26
6 ФК Кан 15 23
7 Монпелье 15 21
8 Ренн 15 21
9 Амьен 15 21
10 Бордо 15 20
11 Сент-Этьен 15 19
12 Дижон 15 18
13 Труа 15 18
14 Ницца 15 17
15 Тулуза 15 16
16 Генгам 15 16
17 Страсбур 15 15
18 Лилль 15 15
19 Анжер 15 14
20 Метц 15 4
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