"Метц" - "Марсель" - 0:3 (обзор)
Смотрите видеообзор матча 15-го тура французской Лиги 1, в котором "Марсель" в гостях разгромил "Метц".
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|15
|41
|2
|Марсель
|15
|31
|3
|Лион
|15
|29
|4
|Монако
|15
|29
|5
|Нант
|15
|26
|6
|ФК Кан
|15
|23
|7
|Монпелье
|15
|21
|8
|Ренн
|15
|21
|9
|Амьен
|15
|21
|10
|Бордо
|15
|20
|11
|Сент-Этьен
|15
|19
|12
|Дижон
|15
|18
|13
|Труа
|15
|18
|14
|Ницца
|15
|17
|15
|Тулуза
|15
|16
|16
|Генгам
|15
|16
|17
|Страсбур
|15
|15
|18
|Лилль
|15
|15
|19
|Анжер
|15
|14
|20
|Метц
|15
|4