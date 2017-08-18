"Метц" – "Монако" - 0:1 (обзор)

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"Метц" – "Монако" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча третьего тура французской Лиги 1 между "Метцом" и "Монако".

Не пропустите: "Монако" на выезде вырывает победу над "Метцом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Монако 3 9
2 Лион 2 6
3 ПСЖ 2 6
4 Марсель 2 6
5 Сент-Этьен 2 6
6 Бордо 2 4
7 Анжер 2 4
8 Труа 2 4
9 Тулуза 2 3
10 Лилль 2 3
11 Монпелье 2 3
12 Генгам 2 3
13 Страсбур 2 3
14 Ренн 2 1
15 Ницца 2 0
16 ФК Кан 2 0
17 Нант 2 0
18 Амьен 2 0
19 Метц 3 0
20 Дижон 2 0
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