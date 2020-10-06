"Метц" назвал "Спартаку" цену на защитника Сантонза

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"Метц" назвал "Спартаку" цену на защитника Сантонза

Московский "Спартак" продолжает переговоры по трансферу защитника "Метца" Фабьена Сантонза, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, французский клуб оценил футболиста в пять миллионов евро. "Спартак" предлагает четыре миллиона и еще 700 тысяч в виде бонусов. Сантонзу "Спартак" предложил четырехлетний контракт с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год. 

24-летний Сантонз выступает за "Метц" с 2019 года. Всего он провел за клуб 36 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Эвиан", "Клермон" и "Ланс".

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