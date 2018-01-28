"Метц" – "Ницца" - 2:1, "Генгам" – "Нант" - 0:3 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 23-го тура французской Лиги 1.
"Метц" – "Ницца" - 2:1
"Генгам" – "Нант" - 0:3
Не пропустите: "Нант" Раньери побеждает, "Ницца" с Балотелли проигрывает и другие результаты 23-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|59
|2
|Лион
|22
|48
|3
|Марсель
|22
|47
|4
|Монако
|22
|46
|5
|Нант
|23
|37
|6
|Ницца
|23
|34
|7
|Монпелье
|23
|31
|8
|Ренн
|23
|31
|9
|Генгам
|23
|29
|10
|Дижон
|23
|28
|11
|Страсбур
|22
|27
|12
|ФК Кан
|23
|27
|13
|Бордо
|22
|26
|14
|Сент-Этьен
|23
|26
|15
|Амьен
|23
|25
|16
|Анжер
|23
|25
|17
|Труа
|23
|24
|18
|Тулуза
|23
|23
|19
|Лилль
|22
|22
|20
|Метц
|23
|18