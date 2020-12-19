"Метц" обыграл "Ланс" в Лиге 1

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"Метц" обыграл "Ланс" в Лиге 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции "Метц" на своем поле обыграл "Ланс" со счетом 2:0. Победу хозяевам принесли голы Опы Нгетте и Фарида Булая.

Благодаря победе "Мец" поднялся на 8-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 23 очка. "Ланс" с 24 очками остался на 7-й позиции.

"Метц" – "Ланс" - 2:0 (1:0)
Голы: Нгетте, 30 - 1:0, Булая, 90 - 2:0

"Метц": Укиджа, Сантонз, Бронн, Бойе, Делен, Булая, Ангбан, Нгетте (Амброз, 83), Маига, Куяте, Яде (Вагнер, 74).

"Ланс": Лека, Айдара, Баде, Гради, Силла (Фофана, 56), Каюзак (Морисьо, 84), Клосс (Банза, 84), Дукуре (Калимуэндо, 74), Какута (Жан, 74), Сотока, Ганаго.

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