"Метц" обыграл "Сент-Этье" в чемпионате Франции
"Сент-Этьен" в матче 22-го тура чемпионата Франции проиграл "Метцу".
"Метц" - "Сент-Этьен" - 3:1 (1:0)
Голы: Нгюетт, 44 - 1:0, Диалло, 63 - 2:0, Нгюетт, 70 - 3:0, Амума, 89 - 3:1.
"Метц": Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Пажо (Ангбан, 88), Н`Дорам, Майга, Нгюетт (Амброз, 72), Диалло, Ньян (Делен, 81).
"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Трауко (Диони, 67), Салиба, Кабай (Юссуф, 74), М`Вила, Хазри, Онора, Буанга, Аби (Амума, 46).
В турнирной таблице чемпионата Франции "Сент-Этьен" с 28 очками расположился на 15-м месте, "Метц" с 26 очками занимает 14 позицию.
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|10
|Анжер
|22
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|11
|Бордо
|21
|29
|12
|Ницца
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|29
|13
|Монако
|22
|29
|14
|Брест
|22
|28
|15
|Сент-Этьен
|21
|28
|16
|Дижон
|22
|24
|17
|Метц
|21
|23
|18
|Амьен
|22
|19
|19
|Ним
|22
|18
|20
|Тулуза
|22
|13