"Метц" обыграл "Сент-Этье" в чемпионате Франции

"Сент-Этьен" в матче 22-го тура чемпионата Франции проиграл "Метцу".

"Метц" - "Сент-Этьен" - 3:1 (1:0)

Голы: Нгюетт, 44 - 1:0, Диалло, 63 - 2:0, Нгюетт, 70 - 3:0, Амума, 89 - 3:1.

"Метц": Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Пажо (Ангбан, 88), Н`Дорам, Майга, Нгюетт (Амброз, 72), Диалло, Ньян (Делен, 81).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Трауко (Диони, 67), Салиба, Кабай (Юссуф, 74), М`Вила, Хазри, Онора, Буанга, Аби (Амума, 46).

В турнирной таблице чемпионата Франции "Сент-Этьен" с 28 очками расположился на 15-м месте, "Метц" с 26 очками занимает 14 позицию.

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