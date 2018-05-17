"Метц" остался без главного тренера

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"Метц" остался без главного тренераФранцузский "Метц" расторг соглашение с главным тренером команды Фредериком Антцом.

Контракт расторгнут по взаимному согласию. Официально должность Антц покинет по окончании сезона.

"Метц" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата и уже точно покинет элитный дивизион.

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