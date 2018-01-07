"Метц", "Сошо" и "Нант" вышли в 1/16 финала Кубка Франции
Завершились несколько матчей 1/32 финала Кубка Франции. Стоит отметить выход в следующую стадию "Нанта", "Труа" и "Метца".
"Дюнкерк" - "Метц" - 2:4 (0:1)
Голы: Ньяне, 44 - 0:1, Ривьер, 52 - 0:2, Фачан, 71 - 1:2, Кафу, 75 - 1:3, Ньяне, 80 - 1:4, Фачан, 82 - 2:4
"Флери-Мерожи" - "Бишайм" - 0:1 (0:0)
Гол: Эфоджа, 60 - 0:1
"Саннуа" - "Эпиналь" - 1:2 (0:1)
Голы: Конте, 15 - 0:1, Траоре, 81 - 1:1, Азанкпо, 90+3 - 1:2
"Сошо" - "Амьен" - 6:0 (3:0)
Голы: Руис, 24 - 1:0, Мейте, 30 - 2:0, Калулу, 36 - 3:0, Робине, 60 - 4:0, Беренгер, 82 - 5:0, Дахам, 89 - 6:0
"Штилл" - "Труа" - 0:1 (0:0)
Гол: Ниве, 80 - 0:1
"Сенлис" - "Нант" - 0:4 (0:2)
Голы: Бамму, 28 - 0:1, Ронге, 36 - 0:2, Сала, 81 - 0:3, Сала, 90 - 0:4 | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|47
|2
|Монако
|18
|38
|3
|Лион
|18
|38
|4
|Марсель
|18
|35
|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
|24
|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
|23
|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
|14
|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
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