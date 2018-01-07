"Метц", "Сошо" и "Нант" вышли в 1/16 финала Кубка Франции

Завершились несколько матчей 1/32 финала Кубка Франции. Стоит отметить выход в следующую стадию "Нанта", "Труа" и "Метца".

"Дюнкерк" - "Метц" - 2:4 (0:1)

Голы: Ньяне, 44 - 0:1, Ривьер, 52 - 0:2, Фачан, 71 - 1:2, Кафу, 75 - 1:3, Ньяне, 80 - 1:4, Фачан, 82 - 2:4

"Флери-Мерожи" - "Бишайм" - 0:1 (0:0)

Гол: Эфоджа, 60 - 0:1

"Саннуа" - "Эпиналь" - 1:2 (0:1)

Голы: Конте, 15 - 0:1, Траоре, 81 - 1:1, Азанкпо, 90+3 - 1:2

"Сошо" - "Амьен" - 6:0 (3:0)

Голы: Руис, 24 - 1:0, Мейте, 30 - 2:0, Калулу, 36 - 3:0, Робине, 60 - 4:0, Беренгер, 82 - 5:0, Дахам, 89 - 6:0

"Штилл" - "Труа" - 0:1 (0:0)

Гол: Ниве, 80 - 0:1

"Сенлис" - "Нант" - 0:4 (0:2)

Голы: Бамму, 28 - 0:1, Ронге, 36 - 0:2, Сала, 81 - 0:3, Сала, 90 - 0:4 | http://soccernews.ru