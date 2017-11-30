"Метц" установил антирекорд чемпионата Франции

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"Метц" установил антирекорд чемпионата Франции

В рамках 15-го тура Лиги 1 "Метц" на своём поле потерпел поражение от "Марселя" со счётом 0:3.

Таким образом, "тёмно-бордовые" проиграли восемь домашних матчей подряд в чемпионате Франции.

Как сообщает Opta, это новый антирекорд Лиги 1.

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