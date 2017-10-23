"Метц" уволил главного тренера

"Метц" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Филиппа Хиншбергера.

Причиной увольнения 57-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты "тёмно-бордовых" в этом сезоне.

Отметим, что в стартовых десяти турах Лиги 1 "Метц" победил всего 1 раз, потерпев при этом 9 поражений.

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