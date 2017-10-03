Метцельдер: "Клопп готов к работе в "Баварии"

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Метцельдер: "Клопп готов к работе в "Баварии"

Бывший игрок сборной Германии Кристоф Метцельдер считает, что рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп подойдет "Баварии".

"Юрген - это топ-тренер, который уже готов для работы с такими клубами. Нагельсманн тоже хороший специалист, но он пока не готов к такой работе", - считает немец.

Руководство мюнхенского клуба недавно уволило с поста наставника команды Карло Анчелотти, а теперь ищет ему замену. Среди возможных кандидатов назывались также Луи Ван Гаал и Луис Энрике.

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