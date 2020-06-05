Meu Timão: Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

Форвард "Коринтианс" Вагнер Лав покинул клуб. Об этом сообщается на официальном сайте.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию. Контракт 35-летнего игрока истекал в конце 2020 года.

Стоит отметить, что издание Meu Timão сообщает, что Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА, где он выступал с 2004 по 2012 год.

За московский клуб Вагнер забил 120 голов в 244 матчах, выиграв три чемпионата России, шесть Кубков страны, а также Кубок УЕФА.

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