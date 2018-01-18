Мевля: "Еще есть шансы стать чемпионами"

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Мевля: "Еще есть шансы стать чемпионами"Защитник питерского "Зенита" Миха Мевля высказался о шансах своей команды выиграть текущий чемпионат России.

"Мы лучше играли в Лиге Европы, чем в чемпионате России. Будем стараться, чтобы поправить свое положение в Премьер-Лиге и привести все к общему знаменателю. Сезон еще не закончен... Впереди - очень много матчей, так что у нас есть все шансы на победу", - цитирует 27-летнего бека "сине-бело-голубых" СЭ.

Напомним, "Зенит" назван самым прибыльным клубом Европы. | soccernews.ru

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