Мевля: "Каждый соперник выходит против "Зенита" с горящими глазами"

Защитник "Зенита" Миха Мевля поделился впечатлениями от выступлений в составе питерского клуба.

"Главная особенность - это аншлаг на трибунах. Ещё одна заключается в том, что "Зенит" - это российский топ-клуб. Поэтому каждый соперник выходит против нас с горящими глазами" - сказал 27-летний словенец.

Напомним, что Мевля перешёл в "Зенит" из "Ростова" прошлым летом, в его активе 8 матчей.

Не пропустите: М'Вила был близок к переходу в "Зенит". | http://soccernews.ru