Мевля: "Когда звонит такой клуб, как "Зенит", долго раздумывать не приходится"

Словенский защитник Миха Мевля рассказал о своем переходе из "Ростова" в "Зенит".

"Переход в "Зенит"? Когда звонит такой клуб, как "Зенит", долго раздумывать не приходится. Все это происходило в последние дни трансферного окна, я был в сборной. Долго не думая, я перешёл в новую команду", - приводят слова Мевли российские СМИ.

Напомним, что 27-летний Мевля обошелся "Зениту" в 4 миллиона евро.

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