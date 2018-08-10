Мевля: "Можем забить "Динамо" даже больше четырех голов"

Защитник питерского "Зенита" Миха Мевля считает, что его команда все еще имеет шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы.

"Мы сыграли ужасно, они выглядели лучше и заслуженно победили. Нам не хватало концентрации, мы не сделали ничего, чтобы постараться выиграть. Когда так играешь, даже неважно, какая команда тебе противостоит.

В ответной игре нам ни в коем случае нельзя так играть, а если мы покажем свой футбол, можем забить даже больше четырех голов", - цитирует 28-летнего бека ТАСС.

Напомним, в первом матче квалификации ЛЕ "Зенит" уступил минскому "Динамо" со счетом 0:4. | soccernews.ru