Мевля: "Надеюсь, что "Зенит" пройдет "Селтик"

Защитник "Зенита" Миха Мевля рассуждает о предстоящих матчах с "Селтиком" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы готовились к этому матчу целый месяц, провели несколько товарищеских матчей. Мы в хорошей форме. Да, у нас в России большой зимний перерыв, но мы к этому привыкли. Как нам вернуться на тот уровень, на котором мы находились до зимней паузы? Как я уже сказал, мы уже провели довольно много товарищеских матчей. Считаю, что они нам помогли.

Следили ли я за "Селтиком"? "Селтик" выступал в Лиге чемпионов, и мы видели их матчи, да. У них была довольно трудная группа, тем не менее они сумели попасть в Лигу Европы. Мы надеемся, что пройдем дальше. Надеюсь, что мы продолжим забивать голы, как мы это и делали раньше", - приводит слова Мевли официальный сайт клуба.

Матч "Селтик" - "Зенит" состоится 15 февраля.

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