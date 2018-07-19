Мевля назвал самых сильных форвардов РФПЛ

Теги миха мевляфедор смоловалександр кокоринартём дзюба

Мевля назвал самых сильных форвардов РФПЛЗащитник питерского "Зенита" Миха Мевля назвал самых сильных форвардов российской Премьер-Лиги.

"В российской Премьер-Лиге - много хороших нападающих, каждый год появляются все новые и новые лица. Но за последнее время я бы выделил Александра Кокорина, Артема Дзюбу и Федора Смолова. Конечно, таких нападающих лучше всего иметь в своей, а не чужой команде, но вы знаете, мне хватает того, что я каждый день играю против Кокорина и Дзюбы на тренировках!", - цитирует 28-летнего бека bobsoccer.ru.

Напомним,  Мевля поделился ожиданиями от матча с "Интером". | soccernews.ru

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