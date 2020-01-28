Мевля: "Не знаю, что у Кокорина с "Зенитом", но он точно поможет "Сочи"
Защитник "Сочи" Миха Мевля высказался о возможно переходе нападающего "Зенита" Александра Кокорина в сочинский клуб.
Ранее сообщалось, что футболист не хочет переходить в "Сочи" и, возможно, будет играть во второй команде петербургского клуба.
"Кокорин отличный футболист, у которого много хороших футбольных качеств. Он бы пригодился "Сочи". Не знаю, что у него с "Зенитом", но нам он он точно поможет, а мы готовы помочь ему. Я с ним лично не общался, но знаю, что ребята звонили и уговаривали его перейти в "Сочи", - сказал Мевля.
Ранее сообщалось, что "Сочи" согласовал аренду 28-летнего Кокорина до окончания сезона-2019/2020.
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