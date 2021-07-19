Мевля перешел из "Сочи" в турецкий клуб

Фото: инстаграм "Аланьяспора"/Автор неизвестен

Словенский защитник Миха Мевля перешел из "Сочи" в "Аланьяспор", сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Контракт Мевли с "Сочи" истек, поэтому он достался турецкому клубу бесплатно. Футболист заключил с "Аланьяспором" контракт до лета 2024 года.

31-летний Мевля выступал за "Сочи" с 2019 года. Ранее он играл за "Горицу", "Лозанну", "Бней Сахнин", бухарестское "Динамо", "Ростов" и "Зенит". За сборную Словении сыграл 37 матчей и забил один гол.

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