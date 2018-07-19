Мевля поделился ожиданиями от матча с "Интером"

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Мевля поделился ожиданиями от матча с "Интером"Защитник питерского "Зенита" Миха Мевля поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча своей команды с миланским "Интером".

"Матч с "Интером" в первую очередь я расцениваю как хороший тест, который продемонстрирует нашу готовность к сезону. Конечно, "Интер" - именитый соперник, наша мотивация возрастет - встречаться с такой командой крайне интересно. Но мы должны в любом случае придерживаться своей стратегии, собственного плана подготовки к сезону, который предоставляет нам главный тренер", - цитирует 28-летнего бека bobsoccer.ru.

Напомним, по предстоящему матчу высказался и Спаллетти. | soccernews.ru

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