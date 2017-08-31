Мевля прокомментировал свой переход в "Зенит"

Словенский защитник Миха Мевля прокомментировал свой переход из "Ростова" в "Зенит".

"Пару дней назад мой агент рассказал о возможности перейти в "Зенит" и я этому обрадовался. После того, как клубы договорились между собой, мы подписали необходимые документы и я стал футболистом "Зенита". Я пообщался со своим другом Кристианом Нобоа, он рассказал мне о клубе много хорошего. Игровой номер? Насколько я знаю, 23-й свободен, так что выберу его" - цитирует 27-летнего центрбека официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, что трансфер Мевли, по некоторым данным, обошёлся "Зениту" в четыре миллиона евро. | http://soccernews.ru