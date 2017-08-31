Мевля стал игроком "Зенита"

"Зенит" на своём официальном сайте объявил о достижении договорённости по трансферу защитника "Ростова" Михи Мевли.

Сумма сделки пока неизвестна. По информации российских СМИ, питерский клуб заплатит за 27-летнего словенца четыре миллиона евро.

Мевля выступал за "Ростов" с 2016 года, сыграл 39 матчей и забил 2 гола.

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