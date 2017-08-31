Мевля стал игроком "Зенита"

Теги ростовзенит санкт-петербургмиха мевля

Мевля стал игроком "Зенита"

"Зенит" на своём официальном сайте объявил о достижении договорённости по трансферу защитника "Ростова" Михи Мевли.

Сумма сделки пока неизвестна. По информации российских СМИ, питерский клуб заплатит за 27-летнего словенца четыре миллиона евро.

Мевля выступал за "Ростов" с 2016 года, сыграл 39 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: "Зенит" заинтересован в подписании Уилшера. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 Анжи 8 6
15 СКА Хабаровск 8 6
16 Амкар 8 5
Полная таблица

топ-5 тегов