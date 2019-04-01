Мевля стал лучшим игроком "Ростова" в матче с "Уралом"
Защитник "Ростова" Миха Мевля стал лучшим футболистом команды по итогам матча 21-го тура чемпионата России с "Уралом"(2:1).
В голосовании участвовали посетители официального сайта клуба.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 10 матчах за ростовский клуб, отметившись одним голом.
"Ростов" занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12