Мевля стал лучшим игроком "Ростова" в матче с "Уралом"

2 Теги ростовуралмиха мевля

Мевля стал лучшим игроком "Ростова" в матче с "Уралом"

Защитник "Ростова" Миха Мевля стал лучшим футболистом команды по итогам матча 21-го тура чемпионата России с "Уралом"(2:1).

В голосовании участвовали посетители официального сайта клуба.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 10 матчах за ростовский клуб, отметившись одним голом.

"Ростов" занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 балла.

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