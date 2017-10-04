Мевля: "В Европе есть не так много клубов, в которых так заботятся об игроках, как в "Зените"

Теги миха мевлязенит санкт-петербург

Мевля: "В Европе есть не так много клубов, в которых так заботятся об игроках, как в "Зените"Защитник питерского "Зенита" Миха Мевля высоко оценил работу своего клуба по отношению к игрокам команды.

"Зенит" - большой шаг вперед для меня в спортивном смысле. Вы наверняка знаете о связи клуба с ведущими элементами российской экономики, и вам, вероятно, нетрудно догадаться, как организован клуб и что нужно делать футболистам. Единственная проблема игроков - тренироваться и играть, все остальное безупречно, в "Зените" все - на самом высоком уровне. Не думаю, что в Европе много клубов, где об игроках заботятся так хорошо", - цитирует 27-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, Путин упрекнул "Зенит" в том, что клуб делает ставку на легионеров. | soccernews.ru

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