Мевля: "В Европе есть не так много клубов, в которых так заботятся об игроках, как в "Зените"

Защитник питерского "Зенита" Миха Мевля высоко оценил работу своего клуба по отношению к игрокам команды.

"Зенит" - большой шаг вперед для меня в спортивном смысле. Вы наверняка знаете о связи клуба с ведущими элементами российской экономики, и вам, вероятно, нетрудно догадаться, как организован клуб и что нужно делать футболистам. Единственная проблема игроков - тренироваться и играть, все остальное безупречно, в "Зените" все - на самом высоком уровне. Не думаю, что в Европе много клубов, где об игроках заботятся так хорошо", - цитирует 27-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, Путин упрекнул "Зенит" в том, что клуб делает ставку на легионеров. | soccernews.ru