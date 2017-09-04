Мейрелеш может перейти в "Кальяри"

Теги рауль мейрелешкальярифенербахче

Мейрелеш может перейти в "Кальяри"

"Кальяри" намерен заполучить известного португальского полузащитника Рауля Мейрелеша, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "красно-синие", несмотря на закрытие летнего трансферного окна, могут подписать 34-летнего футболиста, так как он является свободным агентом.

Последним клубом Мейрелеша был "Фенербахче", который хавбек покинул ещё летом 2016 года, с тех пор находясь без команды.   

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