Мейрелеш может перейти в "Кальяри"

"Кальяри" намерен заполучить известного португальского полузащитника Рауля Мейрелеша, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "красно-синие", несмотря на закрытие летнего трансферного окна, могут подписать 34-летнего футболиста, так как он является свободным агентом.

Последним клубом Мейрелеша был "Фенербахче", который хавбек покинул ещё летом 2016 года, с тех пор находясь без команды.

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