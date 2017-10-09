Мейрелеш намерен продолжить карьеру в АПЛ

Португальский хавбек Рауль Мейрелеш хочет перебраться в АПЛ, сообщает Transfermarket.

По информации ресурса, 34-летний футболист предложил свои услуги "Вест Бромвичу", "Лестеру" и "Уотфорду".

Напомним, что ранее Мейрелеш высурал за "Фенербахче", который он покинул в 2016 году.

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