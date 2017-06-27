Мейрелеш рассказал, где Роналду должен продолжить свою карьеру

Бывший партнер Криштиану Роналду по сборной Португалии Рауль Мейрелеш рассказал, где лучший игрок мира должен продолжить свою карьеру.

"Да, конечно, он может вернуться в Премьер-Лигу. Он был очень успешным там, поэтому я думаю, что, если он не хочет оставаться в "Реале" или он хочет уйти, то Премьер-Лига - это подходящее место для него. Он играл раньше в "Манчестер Юнайтед", так что он может присоединиться к ним, но я думаю, что это может быть любая команда. "Челси"? Я не знаю, но он может играть за любую команду в Премьер-Лиге", - цитирует 34-летнего футболиста Daily Mail.

Напомним, переход Мбаппе в "Реал" зависит от Роналду. | soccernews.ru