Мейрелеш рассказал, где Роналду должен продолжить свою карьеру

Теги реал мадридчелсикриштиану роналдуманчестер юнайтедрауль мейрелеш

Мейрелеш рассказал, где Роналду должен продолжить свою карьеруБывший партнер Криштиану Роналду по сборной Португалии Рауль Мейрелеш рассказал, где лучший игрок мира должен продолжить свою карьеру.

"Да, конечно, он может вернуться в Премьер-Лигу. Он был очень успешным там, поэтому я думаю, что, если он не хочет оставаться в "Реале" или он хочет уйти, то Премьер-Лига - это подходящее место для него. Он играл раньше в "Манчестер Юнайтед", так что он может присоединиться к ним, но я думаю, что это может быть любая команда. "Челси"? Я не знаю, но он может играть за любую команду в Премьер-Лиге", - цитирует 34-летнего футболиста Daily Mail.

Напомним, переход Мбаппе в "Реал" зависит от Роналду. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов