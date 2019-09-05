Мэйсон Маунт рассказал о своем дебюте за "Челси"

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Мэйсон Маунт рассказал о своем дебюте за "Челси"

Полузащитник "Челси" Мэйсон Маунт рассказал о своем первом матче в составе лондонского клуба. Об этом сообщает официальный сайт "синих".

"Играть в "Челси" было для меня детской мечтой. В день матча я был очень сосредоточен, переживал, так как это был мой первый матч на "Олд Траффорд".

Я рад тому, как начал. Хочу забивать как можно больше голов. У нас молодая команда, мы готовы биться и сражаться в каждом матче", - сказал Маунт.

20-летний хавбек - воспитанник "Челси". В прошлом сезоне выступал в аренде в "Дерби Каунти". Летом этого года подписал пятилетний контракт с лондонским клубом и в матче 1-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (0:4) провел свою первую встречу в составе "синих".

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