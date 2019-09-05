Мэйсон Маунт рассказал о своем дебюте за "Челси"
Полузащитник "Челси" Мэйсон Маунт рассказал о своем первом матче в составе лондонского клуба. Об этом сообщает официальный сайт "синих".
"Играть в "Челси" было для меня детской мечтой. В день матча я был очень сосредоточен, переживал, так как это был мой первый матч на "Олд Траффорд".
Я рад тому, как начал. Хочу забивать как можно больше голов. У нас молодая команда, мы готовы биться и сражаться в каждом матче", - сказал Маунт.
20-летний хавбек - воспитанник "Челси". В прошлом сезоне выступал в аренде в "Дерби Каунти". Летом этого года подписал пятилетний контракт с лондонским клубом и в матче 1-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (0:4) провел свою первую встречу в составе "синих".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1