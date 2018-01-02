Мейте перешел из "Монако" в "Бордо"

"Бордо" объявил о переходе полузащитника "Монако" Суалихо Мейте, сообщает официальный сайт клуба.

Жирондинцы арендовали футболиста до лета 2018 года.

23-летний Мейте выступал за "Монако" с 2017 года и провел за клуб 1 матч. Ранее играл за "Осер", "Лилль" и "Зюльте-Варегем". Сыграл 2 матча за молодежную сборную Франции и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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