Мэйвезер посетил раздевалку "Ювентуса" после матча с "Миланом"

"Ювентус" обыграл "Милан" в матче Суперкубка Италии (1:0).

После матча игроков поздравил с победой боксер Флойд Мэйвезер-младший.

Спортсмен сфотографировался с футболистами "Ювентуса" и с Суперкубком.

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