Мэйвезер посетил раздевалку "Ювентуса" после матча с "Миланом"

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Мэйвезер посетил раздевалку "Ювентуса" после матча с "Миланом"

вентус" обыграл "Милан" в матче Суперкубка Италии (1:0).

После матча игроков поздравил с победой боксер Флойд Мэйвезер-младший.

Спортсмен сфотографировался с футболистами "Ювентуса" и с Суперкубком.

А еще: Игроки "Ювентуса" получают трофей за победу в Суперкубке (видео)| http://soccernews.ru

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Игроки "Ювентуса" получают трофей за победу в Суперкубке (видео)

Игроки "Ювентуса" получают трофей за победу в Суперкубке (видео)

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