Рамос сделал выбор между АПЛ и Лигой 1

Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Как сообщает As, Серхио Рамос, который неделю назад объявил об уходе из "Реала" ищет варианты для продолжения карьеры.

По информации источника, у испанского защитника есть предложения от "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Отмечается, что из английских клубов Рамосу больше нравится "Юнайтед", причиной тому история клуба. Но несмотря на это испанец хотел бы продолжить карьеру в "ПСЖ".

Сообщается, что предложение французского гранда более выгодное, нежели предложение "Манчестер Юнайтед", а также предполагает контракт на 2 года.

Также Рамос считает Париж более подходящим местом как для себя, так и для своей семьи.

Также не пропустите: Бузова комментировала матч Россия - Дания. | http://soccernews.ru