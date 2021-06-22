Рамос сделал выбор между АПЛ и Лигой 1

Теги серхио рамосреал мадридпсжманчестер юнайтед

Рамос сделал выбор между АПЛ и Лигой 1Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Как сообщает As, Серхио Рамос, который неделю назад объявил об уходе из "Реала" ищет варианты для продолжения карьеры.

По информации источника, у испанского защитника есть предложения от "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Отмечается, что из английских клубов Рамосу больше нравится "Юнайтед", причиной тому история клуба. Но несмотря на это испанец хотел бы продолжить карьеру в "ПСЖ".

Сообщается, что предложение французского гранда более выгодное, нежели предложение "Манчестер Юнайтед", а также предполагает контракт на 2 года.

Также Рамос считает Париж более подходящим местом как для себя, так и для своей семьи.

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