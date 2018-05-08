Между "Барселоной" и "Атлетико" состоялся первый контакт по трансферу Гризманна

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманнжозеп мария бартомеуэнрике сересо

Между "Барселоной" и "Атлетико" состоялся первый контакт по трансферу ГризманнаМежду каталонской "Барселоной" и мадридским "Атлетико" состоялся первый контакт по трансферу форварда вторых Антуана Гризманна.

Так, по сведениям Cadena Cope, президент "сине-гранатовых" Жозеп Мария Бартомеу связался со своим коллегой из стана "матрасников" Энрике Сересо, чтобы проинформировать о намерении своего клуба ближайшим летом выплатить за 27-летнего француза сумму отступных в размере 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 27 мячей и сделал 14 результативных передач в 46 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Атлетико" предлагает Гризманну лучший контракт, нежели "Барселона". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов