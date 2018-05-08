Между "Барселоной" и "Атлетико" состоялся первый контакт по трансферу Гризманна

Между каталонской "Барселоной" и мадридским "Атлетико" состоялся первый контакт по трансферу форварда вторых Антуана Гризманна.

Так, по сведениям Cadena Cope, президент "сине-гранатовых" Жозеп Мария Бартомеу связался со своим коллегой из стана "матрасников" Энрике Сересо, чтобы проинформировать о намерении своего клуба ближайшим летом выплатить за 27-летнего француза сумму отступных в размере 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 27 мячей и сделал 14 результативных передач в 46 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Атлетико" предлагает Гризманну лучший контракт, нежели "Барселона". | soccernews.ru