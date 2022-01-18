Между "Барселоной" и Дембеле запланирована еще одна встреча о новом контракте

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Будущее французского вингера "Барселоны" Усмана Дембеле остается неопределенным на фоне ситуации с его контрактом, который истекает в конце нынешнего сезона.

Как сообщает журналист Адри Фернандес, завтра состоится заключительная встреча между "Барсой" и агентами Дембеле, чтобы обсудить его продление или возможный уход

По информации источника, Дембеле и главный тренер команды Хави сегодня обсуждали будущее игрока, и Усман снова сказал, что хочет остаться в "Барселоне" и очень благодарен тренеру за доверие.

В нынешнем сезоне Дембеле сыграл 6 матчей в Ла Лиге, в которых отдал две результативные передачи.

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